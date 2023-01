Hasselaar zet naaktfoto’s van date en haar vriendin online

De veertiger leerde de vrouw uit Oost-Vlaanderen kennen via een datingapp. Er volgde in december 2021 een shoppinguitstap in Maastricht, maar ook de mededeling dat zij alles louter vriendschappelijk zag. Een pijnlijke constatering voor de man. Tijdens de trip naar Maastricht speelde ze haar gsm kwijt. Al snel had ze een vermoeden dat haar date erachter zat. Het viel op dat de veertiger zeer oplettend was als zij haar toegangscode intikte.

Enkele dagen later ontving de vrouw van hem een kerstkaart met daarin enkel info die via haar gsm terug te vinden was. Nog enkele dagen later kon het slachtoffer niet langer inloggen op haar sociale media. Ook verschenen er naaktfoto’s van de vrouw en haar vriendin online. Bij een foto stond de mededeling ‘Merry Christmas’. Bij een huiszoeking troffen de speurders papiertjes met daarop een stappenplan aan over hoe hij te werk zou gaan. Ook kwam aan het licht dat hij een vijs in haar autoband had gestoken.

Volgens de verdachte was zijn gedrag te wijten aan zijn alcoholverslaving waarvoor hij intussen therapie volgt en antabuse slikt. Hij ontkende de feiten niet. De procureur vorderde tien maanden cel en duidde dat de betichte eerder al twee cel voorwaardelijk kreeg voor gelijkaardige feiten. De verdediging vroeg bij monde van advocaat Michiel Van Kelecom om een straf met uitstel onder voorwaarden op te leggen. “Bij een opsluiting in de gevangenis kan hij alles kwijt geraken waarna hij weer van nul moet beginnen.” Vonnis op 15 februari.