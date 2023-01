Netpython was niet gedumpt: “Meisje had slang aangeschaft maar daar was moeder niet blij mee”

De slang verblijft momenteel in een terrarium in het Limburgse Oudsbergen en staat op het punt om te vervellen. — © Natuurhulpcentrum Oudsbergen

Bonheiden

Het verhaal van de netpython die zondagavond zou gedumpt zijn in de buurt van de Putsesteenweg in Bonheiden en aangetroffen werd door een wandelaarster, heeft een heel andere wending gekregen. Uit het onderzoek blijkt nu dat een meisje de slang had aangeschaft in Nederland, maar eenmaal ze ermee thuiskwam, kon haar moeder daar allerminst mee lachen. Toen werd het verhaaltje rond een gedumpte slang verzonnen.