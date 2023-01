Aantal asielzoekers ging vorig jaar al door het dak, en blijft stijgen volgens De Moor: “Het Europese beleid faalt”

Asielzoekers slapen in de kou aan het Klein Kasteeltje in Brussel. — © Kristof Vadino

De asielcijfers zijn vorig jaar door het dak gegaan. Met 36.871 waren ze, het aantal mensen dat in 2022 asiel aanvroeg. Dat is maar liefst 42 procent meer dan het jaar ervoor. Indien ook de Oekraïense vluchtelingen erbij worden geteld, bedroeg het aantal personen dat in België bescherming zocht iets meer dan 100.000. Om het tij te keren wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) hervormingen doorvoeren en bij Europa op tafel kloppen.