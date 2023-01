Mysterie rond Amber opgelost: dit was de boodschap op geheimzinnig briefje in oude piano

Wie is Amber? Die vraag hield de kringloopwinkel Reset in Genk al meer dan een maand in de ban nadat ze een geheimzinnig briefje in een oude piano vonden. Maar het mysterie is nu opgehelderd: woensdag dook Amber op bij Reset. Tien jaar eerder dan gepland zag ze opnieuw de boodschap aan zichzelf, een boodschap die iedereen aan zichzelf zou moeten sturen.

Op de voorlaatste dag van 2022 waren enkele personeelsleden van Reset aan het tokkelen op een piano die al een maandje in de winkel stond. “Maar er kwamen vooral valse noten uit het instrument”, vertelde Marthe Simons, communicatiemedewerkster bij Reset, ons toen. “Dus openden we de bovenklep om te zien of we de piano konden stemmen. Tussen de stempennen zagen we een klein papiertje steken. ‘Niet bekijken voor 2030, voor Amber’, zo stond op het briefje geschreven. Uiteraard waren we erg nieuwsgierig en hebben we het briefje opengevouwen.”

De inhoud van het briefje gaf geen verdere informatie prijs over de identiteit, leeftijd of woonplaats van Amber. ‘Hey Amber in 2030’, meer wilden ze bij Reset niet verklappen over de boodschap in de toekomst. “Het briefje is geschreven op 19 september 2020. Aan het geschrift te zien, denk ik dat het neergepend is door een kind of een jong meisje, vermoedelijk uit Zutendaal omdat de piano daar ergens werd opgehaald door onze medewerkers”, gokte Marthe Simons toen nog.

Marthe Simons van Reset met het briefje aan de piano, die intussen is verkocht. — © Boumediene Belbachir

Zoektocht

Ze zat er niet ver naast, blijkt nu. Na een oproep in onze krant, heeft de geheimzinnige Amber zich woensdag gemeld bij het kringloopcentrum. Al heeft het even geduurd voor ze werd gevonden. “We hadden het krantenartikel ook op Facebook gepubliceerd”, legt Marthe uit. “Plots begonnen mensen verschillende Ambers of hun ouders te taggen. Maar toch dook de echte Amber niet op. Toevallig hoorden we van de burgemeester van Zutendaal dat hij een koppel had getrouwd dat een dochter met de naam Amber had. Zo zijn we via Facebook in contact gekomen met haar mama.”

Amber Jansen. — © Raymond Lemmens

Woensdag was het dan zover: een beetje aarzelend betreden Amber Jansen en mama Monique het kringloopcentrum. De nu 15-jarige Amber heeft geen enkel idee meer wat er juist op het briefje staat en voor wij het publiceren, wil ze het toch eens zelf lezen. “Ik schreef toen mooier dan nu”, lacht Amber, die school loopt in het Atlas College in Genk. “Nu ik het opnieuw lees… ik had wel zoiets verwacht. Ik weet niet meer wat de aanleiding was, ik denk dat het gewoon voor de fun was, heel spontaan.” (zie boodschap onderaan)

1.000 keer gedeeld

“Ik herinner mij ook nog heel vaag dat het briefje in de piano was gestopt, maar het was tot nu toe uit mijn geheugen verdwenen”, zegt mama Monique. “Tot het artikel in de krant verscheen en er mensen ons berichten begonnen te sturen met de vraag: ‘Is dat jullie Amber?’. In eerste instantie hoefde die aandacht niet. Laat de mensen er maar mysterieuze verhalen bij verzinnen, dachten we. Toen zag ik dat het bericht zomaar eventjes 1.000 keer was gedeeld op Facebook. Er bleken wel heel veel Ambers in Zutendaal te wonen. (lacht). Toen Marthe van Reset ons contacteerde, wilden we toch wel komen kijken wat er nu op dat briefje staat. En dat blijkt een vrolijke boodschap van een meisje met levensvragen.”

Piano verkocht

De piano is intussen de deur uit, voor 35 euro. “We hebben ons huis in Zutendaal mét inboedel, waaronder de piano, gekocht. De piano was best wel oud, wellicht uit de 19de eeuw”, vertelt Monique. “Ik heb er ook nog op gespeeld, maar dat klonk niet zo goed”, zegt Amber. “De piano kon niet meer gestemd worden omdat de houten kast was scheefgetrokken. Er staat nu wel een andere piano in huis en daar speel ik ook soms op.”

De boodschap van Amber

Hey Amber in 2030,Zorg gewoon dat je doet wat je gelukkig maakten wat je gelukkig houd groetjes Amber in 2020

12/09/2020