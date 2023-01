Luca Brecel mag zich opmaken voor kraker tegen Masters-winnaar Judd Trump in kwartfinales van World Grand Prix Snooker

Met een 4-1 overwinning tegen de Engelsman Joe Perry (WS 30) heeft Luca Brecel (WS 10) zich vlot geplaatst voor de achtste finale op het World Grand Prix snookertoernooi, dat doorgaat in het Engelse Cheltenham.

Brecel zette meteen de toon en nam met een 77 break de eerste frame voor zijn rekening. Perry maakte te veel fouten waar de 27-jarige Limburger van profiteerde en een 3-0 voorsprong bij elkaar snookerde. In frame vier liet ook Brecel het even afweten waardoor Perry, de regerende Wales Open kampioen, zijn achterstand kon herleiden tot twee frames. Met een 60 break in frame vijf greep Brecel zijn ticket voor de achtste finale.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt Brecel het op tegen de Engelsman Judd Trump, de kersverse Masters kampioen en tevens drievoudig winnaar. Die zette in de eerste ronde de Iranees Hossein Vaffaei met 4-2 aan de kant.