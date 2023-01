Recordaantal uitbraken van vogelgriep in 2022

Het vogelgriepvirus veroorzaakte het voorbije jaar 29 uitbraken in pluimveebedrijven of bij hobbyhouders in ons land. Volgens het federaal Voedselagentschap werden nooit meer uitbraken in ons land geteld in een jaar tijd. Het FAVV had door de uitbraken zowat vier miljoen euro aan operationele kosten en er werd ook bijna vier miljoen euro aan vergoedingen uitgereikt door het Sanitair Fonds voor Dierenziektebestrijding.