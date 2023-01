Onze tv-tips: oud maar niet versleten, een tsunami en een ex-Hollywoodvrouw

Blijven gaan

NPO2, do, 22.19u

Een wondermooie documentaire vol levenslust. Over oudere mensen die ondanks hun leeftijd tot het uiterste gaan met sporten. De camera’s filmden het alledaagse leven in een Rotterdamse sportschool. Het verhaal van een 91-jarige man die moeite heeft met de aftakeling of een tachtiger die ondanks een verlamming zichzelf nog een spartaans sportschema oplegt. (tove)

James de musical

Play4, do, 21u

Het minste wat je kan zeggen over het leven van deze Hollywoodvrouw, of beter gezegd ex-Hollywoodvrouw, is dat de voorbije twee decennia boordevol straffe verhalen zitten die zich lenen tot een musical. Van het meisje dat dol was op klassieke muziek, over de vrouw van den John, tot succesvol mediafiguur. Dit is het muzikale leven van Astrid Coppens. (tove)

The Impossible

VTM4, do, 20.35u

Zeer indrukwekkende film over een tsunami die een gezin treft. De emoties van Naomi Watts en Ewan McGregor zijn zeer ‘rauw’ gespeeld. De film neemt gelukkig niet een te lange inleiding. De tsunami rolt al na 10 minuten over het scherm. Wanneer dat het geval is, is de film op zijn best. Indrukwekkende effecten met een behoorlijke sfeer en brute beelden. (tove)