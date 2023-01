Man die bij Verlinden thuis kwam “solliciteren om nationaal drugscommissaris te worden” opgepakt en opgesloten in instelling

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een 32-jarige man die maandagochtend plots voor de deur van de woning van minister Annelies Verlinden in Schoten stond. Hij maakte kabaal en beweerde dat hij wou solliciteren voor de functie van “nationaal drugscommissaris”. Hij is opgepakt en opgesloten in de psychiatrie.

De 32-jarige N.V., die ook uit Schoten afkomstig is, stond maandagochtend rond 9.30 uur plots aan het huis van de minister. De man had een brief bij zich en gedroeg zich vreemd. Hij zou ook kabaal gemaakt hebben.

Aan het huis van de minister was gespecialiseerde politie aanwezig omdat de minister permanent beveiligd wordt. De man werd geïdentificeerd en ook zijn auto, die verderop geparkeerd stond, werd gecontroleerd. De brief die hij bij zich had bleek “een soort sollicitatie” te zijn voor de post van “nationaal drugscommissaris”. Die nieuwe functie is onlangs door de minister aangekondigd na de escalatie van de Antwerpse drugsoorlog na het doodschieten van een elfjarig meisje, vorige week.

Dreigtelefoon

De belager werd uiteindelijk afgevoerd door de politie. Het zou niet tot een fysieke confrontatie gekomen zijn met de minister. Het parket van Antwerpen bevestigt dat de man opgesloten is in de psychiatrie. “Er is een opsporingsonderzoek gestart én een psychiatrisch onderzoek”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

De verdachte is overigens geen onbekende voor de veiligheidsdiensten. Hij heeft al meermaals ministers belaagd, vooral op sociale media. Een tijd terug pleegde hij ook een dreigtelefoon waarin hij zei dat hij een bom verstopt had op de luchthaven van Zaventem.

Dinsdag nog zette hij - vanuit zijn kamer in de psychiatrie - een boodschap op sociale media dat minister Frank Vandenbroucke “dood moet”. Het verplegend personeel zou daarop zijn gsm afgenomen hebben.

Minister Verlinden wenst niet te reageren op de feiten “omwille van haar veiligheid”, aldus haar woordvoerder. “Minister Annelies Verlinden heeft vertrouwen in de diensten voor de opvolging van alle veiligheidsvraagstukken.”