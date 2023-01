Isaac Kimeli is gebrand op zege in Crosscup van Hannuit: “Ik wil punten pakken voor het WK van komende zomer”

De 28-jarige atleet van OE Halle liep dit seizoen nog maar één manche van de Crosscup. Hij won in Roeselare, waar hij zich plaatste voor het EK in Turijn, en waarin hij brons haalde. Door niet deel te nemen aan de Relays in Berlare en door ook te verzaken aan de eerste individuele manche in Mol, staat Kimeli voorlopig slechts vierde in de tussenstand. Michaël Somers, Ruben Querinjean en Clement Deflandre gaan hem vooraf.

“Als ik win in Hannuit, dan been ik Somers bij, want hij loopt volgende week een halve marathon en vindt de cross van Hannuit geen ideale voorbereiding”, zegt Kimeli. “Ook John Heymans zal niet van de partij zijn in Hannuit. Hij focust op het indoorseizoen, met het oog op het EK begin maart in Istanboel, net als mijn trainingspartner Robin (Hendrix, red.) die volgende week in Lyon aan de start komt van een 3.000m. Simon Debognies komt wel naar Hannuit, maar dan om te supporteren. Hij verlaat even zijn hoogtekamer in Leuven, waar hij zich voorbereidt op zijn marathondebuut op 23 april in Hamburg. De tegenstand zal zondag uit het buitenland komen. Wie dat dan wordt, valt nog af te wachten. Een groot aantal buitenlanders verwacht ik niet. Het is lang geleden dat ik nog in Hannuit heb gelopen. Ik herinner het mij als een tof parcours met een pittige helling. Al zal de omloop er nu wel bevroren bijliggen.”

Kimeli houdt zich aan zijn planning: zo veel mogelijk punten pakken in de cross. “Het EK in Turijn en mijn 10.000m in Eugene leverden mij een pak punten op. Als ik zondag win, komen daar nog eens 1.500 punten bij. Daarom loop ik op 5 februari in Oropesa del Mar in Spanje. Een week later loop ik ook het kampioenschap van Vlaanderen in Diest. Ik eindig mijn veldloopseizoen op 26 februari met het BK in Laken.”

Overbelasting

Kimeli’s voorbereiding verliep alvast vlekkeloos. “Na het EK in Turijn had ik een beetje pijn aan mijn knie door overbelasting. Het parcours in Italië was pittig. Vooraf die afdaling was moordend. Maar uiteindelijk had ik alles weer snel onder controle. Mijn laatste kwaliteitstrainingen waren zesmaal 1.000 meter en vorige zondag nog achtmaal 1.500 meter, maar echt zwaar was dat niet. We doen vooral veel volume in het vooruitzicht van het zomerseizoen.”