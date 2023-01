OPROEP. Stuur hier jouw mooiste sneeuwfoto’s in

Delen van Limburg kleuren deze ochtend wit. In enkele grensgemeenten met Nederland - Lommel, Hamont, Kinrooi - viel er in de loop van de nacht en ochtend tot 10 centimeter sneeuw. Ook in de rest van Limburg bleef (smeltende) sneeuw niet uit. En het blijft nog wel even verder sneeuwen. “Tegen 9 uur zou de sneeuwzone het zuiden van de provincie bereiken”, aldus onze weerman. Ligt er bij jou een wit laagje? Stuur jouw mooiste sneeuwfoto’s hieronder in.