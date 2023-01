Luca Brecel boekt ticket voor clash met Masterswinnaar Judd Trump in World Grand Prix

Luca Brecel (WR 10) is het zevende reekshoofd in Cheltenham, waar de beste 32 spelers van het lopende seizoen met mekaar in de clinch gaan. Tegen de 48-jarige Joe Perry (WR 30), die vorig jaar nog het Welsh Open won, toonde de 27-jarige Maaslander zich van zijn meest klinische kant. Perry maakte zijn kansen niet af, waardoor Brecel met een heerlijke clearance het openingsframe kon pakken en ook frame twee op roze mocht binnenhalen. Na de 3-0 liep een derde inhaalrace net fout door een gemiste positie van zwart naar geel (3-1) maar na een vroege misser op blauw van Perry in frame 5 had Brecel genoeg aan een 60-break om de klus af te maken: 4-1.

In de achtste finales treft Brecel donderdagmiddag (14u, live op Eurosport) man-in-vorm Judd Trump (WR 4), die zondag nog de Masters op zijn naam schreef door in de finale Mark Williams te kloppen (10-8). In de World Grand Prix potte Trump in zijn eerste ronde tegen Hossein Vafaei (4-2) een 138-break.

Luca Brecel-Joe Perry 4-1. Framescores: 78(77)-39, 60-43, 79(46)-11, 39-82(48), 86(60)-30.

(mg)