‘Only Murders in the Building’ strikt Oscarwinnares voor derde seizoen

In de laatste aflevering van het tweede seizoen van Only Murders in the Building kwamen we al te weten dat Paul Rudd een rol zou spelen in deel drie van de Emmywinnende reeks op Disney+. Nu mochten hoofdrolspelers Selena Gomez, Steve Martin en Martin Short, in het gezelschap van Rudd, nog een nieuwe toevoeging aan de cast aankondigen. “Ik kan wel huilen van geluk”, zei Gomez over Meryl Streep die nu met hen op de set staat. In een ludiek filmpje op Instagram dook de Oscarwinnares achter de cast op om hun kussens goed te leggen en koffie voor hen te halen. Een releasedatum voor het derde seizoen is er nog niet. De twee eerste delen zijn te bingen op Disney+. (nco)

