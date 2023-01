Koningin Mathilde wordt 50: tien van haar meest memorabele looks op een rijtje gezet

De tijd staat niet stil en dat is ook voor de royals niet anders. Het bewijs: onze eigen koningin Mathilde wordt vrijdag alweer 50. Sinds ze aan het einde van de jaren 90 werd voorgesteld als de verloofde van toenmalig kroonprins Filip schopte ze het tot een waar mode-icoon. Om dat te vieren en om haar extra in de bloemetjes te zetten nu ze 50 kaarsjes mag uitblazen, selecteerden we tien van haar meest memorabele outfits door de jaren heen.

1. Huwelijk met prins Filip, 4 december 1999

© Sygma via Getty Images

Al vanaf haar huwelijk in 1999 toonde Mathilde zich een fan van Natan. Het modehuis werd in de jaren nadien een vaste waarde in haar garderobe. Op de grote dag koos ze voor een eenvoudig ontwerp, maar mét meterslange sleep. Als je trouwt, moet je dat wel ineens goed doen.

2. Huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima, 2 februari 2002

© Getty Images

Dat zelfs Mathilde af en toe een fashion faux pas begaat, bewees ze op het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima in 2002. Met haar rode mantel van Natan was niets mis, maar de bonten afwerkingsranden deden de wenkbrauwen fronsen.

3. Huwelijk van prins Laurent en prinses Claire, 12 april 2003

© Getty Images

Dat je er ook tijdens je zwangerschap even royaal als anders kan uitzien, bewees Mathilde op de bruiloft van haar schoonbroer in 2003. De snoepjesroze outfit mét opvallende hoed was een ontwerp van de Belg Gerald Watelet.

4. Huwelijk Prins Albert II van Monaco en Charlène, 1 juli 2011

© Getty Images

Niemand kon op de trouwpartij van Prins Albert en Charlène naast Mathildes jurk kijken. Het ontwerp van Armani Privé was zo’n 20.000 euro waard, wat haar de duurst geklede gast van de dag maakte.

5. Bezoek aan Turkije, 17 oktober 2012

© BELGA

Een jaar later besloot Mathilde om de dingen over een andere boeg te gooien. Tijdens een bezoek aan Turkije daagde ze op in een witte peplumjurk van... Zara. Hoewel prinses Kate dezer dagen erg regelmatig met een Zaraatje of ander betaalbaar item wordt gespot, was het voor Mathilde destijds een primeur.

6. Blijde Intrede, 11 oktober 2013

© BELGA

Tijdens de Blijde Intrede koos de kersverse koningin voor een wel heel opvallende outfit. De kanariegele jas van Veronique Branquinho, een Belgische ontwerpster, deed heel wat hoofden in haar richting draaien.

7. Huwelijk prins Amadeo, 5 juli 2014

© WireImage

Op de trouwdag van prins Amadeo van België gaf koningin Mathilde haar eigen invulling aan de term koningsblauw. De capejurk van Natan stond haar beeldig, een look die ze afwerkte met een hoed van Fabienne Delvigne.

8. Bezoek Flanders Fashion en expo Dries Van Noten, 26 maart 2015

© Corbis via Getty Images

Wanneer koningin Mathilde een bezoek brengt aan een expo rond Dries Van Noten, trekt ze daarvoor uiteraard een outfit van de hand van de Belgische modeontwerper aan.

9. Bezoek aan Oman, 4 februari 2022

© BELGA

© BELGAIMAGE

Hoewel Mathilde doorgaans een krak is in diplomatieke outfits, gingen er begin 2022 toch enkele verontwaardigde stemmen op. Toen ze tijdens een bezoek aan Oman nagenoeg dezelfde outfit van Natan uit de kast trok als die die koningin Maxima enkele maanden daarvoor droeg in Dubai, vroegen heel wat royalty-fans zich hardop af waarom.

10. Bezoek aan Heilig Hart Kortrijk, 21 december 2022

© BELGA

Door de jaren heen koos koningin Mathilde erg regelmatig voor een statig broekpak. En als ze een favoriet gevonden heeft, aarzelt ze niet om die regelmatig uit de kast te trekken. Dat geldt ook voor dit rode broekpak van Natan, dat ze eind 2022 voor het laatst aantrok.