Weyts verdedigt zich tegen scherpe kritiek op dalende leerprestaties en lerarentekort

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft zich woensdag in het Vlaams Parlement urenlang moeten verdedigen tegen stevige kritiek op de dalende onderwijskwaliteit en het lerarentekort. De oppositie vindt dat de N-VA-minister onvoldoende ingrijpt. Weyts zelf is het daar niet mee eens en verwijt de critici “zwartgalligheid”. “De toestand is ernstig, maar ook hoopvol”, aldus Weyts.