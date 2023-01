Boekhouder van Panzeri gearresteerd in Italië op vraag van Belgische justitie

De Italiaanse politie heeft dinsdagavond op verzoek van de Belgische justitie een boekhouder van gewezen Europees Parlementslid Pier Antonio Panzeri gearresteerd. Dat melden Italiaanse media woensdag. Panzeri is de vermoedelijke spilfiguur in het onderzoek naar het corruptieschandaal in het Europees Parlement.

Tegen Monica B., wiens kantoren in Opera, nabij Milaan, de afgelopen weken al waren doorzocht, is dinsdag een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd in het kader van het onderzoek naar bendevorming, corruptie en het witwassen van geld, schrijven de kranten La Repubblica en Il Giorno.

Eerder dinsdag zette Panzeri bij het federale parket zijn handtekening onder een schuldbekentenis, waarbij hij belooft om de structuur van de organisatie die hij zegt te hebben geleid in detail te beschrijven, in ruil voor strafvermindering.

Volgens La Repubblica zijn de onderzoekers geïnteresseerd in een bedrijf waarin Monica B. (55) een minderheidsbelang had, Equality Consultancy. Dat bedrijf werd opgericht in december 2018 en is voor een meerderheid in handen van de vader en broer van Francesco Giorgi. Die laatste is een ex-medewerker van Panzeri en de partner van het Griekse parlementslid Eva Kaili. Het trio werd eerder gearresteerd in België. Het bedrijf zou zijn opgericht om banden te creëren tussen ngo’s, bedrijven en andere “partners in derde landen”. Een soortgelijke onderneming zou tegelijkertijd in Estland zijn opgericht door Monica B. en de familie Giorgi.

Het Belgische onderzoek, dat in handen is van onderzoeksrechter Michel Claise, richt zich vooral op geldstromen met Marokko en Qatar.