Nationale Bank weigert topbenoeming Ecolo

De 59-jarige Hilgers is het langst zetelende lid van het directiecomité van de Nationale Bank. Zijn mandaat verstrijkt in maart. Maar bij de NBB is het de regel dat een zetelende directeur die voldoet een nieuw mandaat krijgt als hij dat vraagt, zelfs als hij benoemd werd door een partij die niet meer in de regering zit, aldus de zakenkrant. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld met de verlenging van het mandaat van directeur Tom Dechaene, die eerder door de N-VA was voorgedragen.

Over de post van Hilgers, die het etiket draagt van de Franstalige christendemocraten, werd vorig jaar in de federale regering een politieke deal gesloten dat iemand anders voorgedragen zou worden, een kandidaat van Ecolo. Dat werd de Brusselse professor economie Géraldine Thiry (ICHEC Brussels Management School). De groenen eisten de post op omdat ze de enige politieke familie zijn zonder vertegenwoordiger in het directiecomité.

“Ten koste van de onafhankelijkheid”

Woensdag besliste de regentenraad niet in te gaan op de suggestie van de regering om Thiry voor te dragen en nomineerde hij Hilgers toch voor een nieuw mandaat. De meeste leden, die door de regering en de sociale partners benoemd zijn, hadden volgens De Tijd het gevoel dat ze ten koste van de onafhankelijkheid van de bank moesten meespelen in een politiek spel.

De hete aardappel belandt nu weer bij de regering. Zij kan de voordracht van de regentenraad overrulen, maar dat zou een pijnlijk precedent zijn, aldus de krant op haar website.