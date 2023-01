Hein Vanhaezebrouck ziet Gentse spelerskern flink gereduceerd voor komst van Charleroi: “We zitten echt op onze limiet”

De traditionele persbabbel van Hein Vanhaezebrouck leverde andermaal flink wat blessurenieuws op. De tol van de thuiszege tegen Kortrijk is niet gering: “Naast Odjidja zijn we ook Samoise en Fortuna voor een poosje kwijt”, bevestigde de Gentse coach die anderzijds wel opnieuw een beroep kan doen op de herstelde Hjulsager en Torunarigha.

Eerst het goede nieuws. Kamil Piatkowski is officieel een speler van AA Gent. Een extra aanwinst voor de Gentse defensie, geen onnodige luxe, beseft ook Hein Vanhaezebrouck: “Piatkowski kenden we al van toen hij bij Rakow zat. Hij was toen niet haalbaar want dat is niet altijd mogelijk. Sommige jongens in onze competitie zijn voor ons ook niet mogelijk. Uiteraard zijn we blij dat we hem na het vertrek van Andreas konden inlijven. Kamil is een goede speler die dezze leemte kan invullen. Hij kan op meerdere posities spelen, ook op het middenveld of op de rechterflank.”

Die polyvalentie is alvast nuttig want tegen Charleroi moet Vanhaezebrouck opnieuw flink puzzelen: “Misschien moet ik wel Lombaerts en Milicevic selecteren”, grijnsde de Gentse trainer die anderzijds wel beseft dat de spoeling ondertussen wel heel dun wordt. “We zijn drie jongens kwijt. Naast Vadis zijn we ook Samoise en Fortuna voor een poosje kwijt. Vadis werd geopereerd aan de knie. Samoise en Nurio zullen ongeveer even lang out zijn. Meerdere weken dus. Dat is geen goed nieuws. Zeker in onze situatie.”

© BELGA

“Die zege tegen Kortrijk gaf ons een boost maar we zijn er nog niet. Het biedt geen garantie voor de match tegen Charleroi”, toonde Vanhaezebrouck zich op zijn hoede. “Het deed wel deugd. Hadden we verloren of gelijkgespeeld ga je met een totaal ander gevoel naar deze match. Nu sloop je dichter bij de top-vier. Dat moet een boost zijn naar morgen toe maar met één zege zijn niet alle problemen opgelost.”

Zo zijn de keuzemogelijkheden van Vanhaezebrouck er allesbehalve breder op geworden. Ook al zijn Hjulsager en Torunarigha opnieuw beschikbaar. Ondertussen zag Vanhaezebrouck met Owusu en Hauge nog twee jongens de deur van de Ghelamco Arena achter zich toetrekken. Of zij op korte termijn vervangen worden, blijkt een open vraag: “Dat weet ik niet. We zullen zien wat mogelijk is. We hebben natuurlijk niet de grootste kern, ook al gezien de vertrekkers en blessures.”

© Isosport

“We hadden voor Nieuwjaar al enkele keren erg veel jongeren op de bank. We wilden hen aanvankelijk gewoon even laten proeven van het grote werk en zien wie zich daar het best kon aan aanpassen. Salah en Fofana deden dat prima. Het is echter nooit de bedoeling geweest om de bank te vullen met jongens van de beloften. Dat mag niet meer te vaak gebeuren. We zitten echt op onze limiet. Morgen is het 18 spelers en een derde keeper. De volgende is Tissoudali.”

“Kiezen: vierde worden in 1ste Amateur of in de Jupiler Pro League”

Hierdoor zal Emilio Ferrera wellicht opnieuw rekening moeten houden met enkele spelers uit zijn selectie die opgevorderd zullen worden door het eerste elftal. Geen ideale situatie, beseft ook Vanhaezebrouck die evenwel ook de situatie relativeert: “Jong AA Gent hoopte dit seizoen in feite ok al meer op Salah en Fofana te kunnen rekenen. Dat is ook voor hen lastig maar we moeten een keuze maken: vierde worden in 1ste Amateur of in de Jupiler Pro League”, laat de Gentse coach weinig ruimte tot interpretatie.

Desondanks moet AA Gent zich dus zien voor te bereiden op alweer een pittige klus. De komst van Charleroi is nooit een makkelijke opdracht, weet ook Vanhaezebrouck: “Ik zou zeggen dat ze tactisch niet zoveel veranderd zijn sinds de komst van Mazzu. Misschien dat ze onder Still aanvankelijk wat hoger stonden maar ook hij had al omgeschakeld en daardoor stonden ze ook onder hem vervolgens al lager en dat is nu ook het geval. Dat is moeilijk voor iedereen. We weten dat.”