Dertiger uit Genk op heterdaad betrapt bij inbraak in Houthalen: verdachte opgesloten in gevangenis

Houthalen-Helchteren

Vorige week - in de nacht van woensdag op donderdag - is op de Lillo Steenweg in Houthalen rond 4.30 uur een man betrapt terwijl hij aan het inbreken was. De man had een raam aan de achterkant van het gebouw verbrijzeld waarna het alarm in werking trad. Ploegen van de politie CARMA kwamen ter plaatse en konden de 34-jarige Genkenaar in de boeien slaan. De man werd eind vorige week bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hem aanhouden en naar de gevangenis in Hasselt brengen.

De politie CARMA zet stevig in op inbraakpreventie en blijft extra controles uitvoeren. In de maand december konden al vier inbrekers worden opgepakt. Daar komt nu dus een vijfde bij. Wanneer u zelf een verdachte situatie ziet, aarzel zeker niet om dit te melden. mm