Zus Olivier Vandecasteele getuigt in de Kamer: “Nachtmerrie die niet ophoudt”

Nathalie Vandecasteele, de zus van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele die al bijna een jaar opgesloten zit in een gevangenis in Iran, heeft woensdag getuigd voor de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. “We leven in een nachtmerrie die maar niet ophoudt”, zei ze.

Vandecasteele werd in februari 2022 opgepakt in Iran en onlangs veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen voor onder meer spionage, al wordt dat laatste niet officieel bevestigd door de Iraanse autoriteiten. Ondanks diplomatieke inspanningen van onder meer minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en haar voorgangster Sophie Wilmès hebben de overheid en de familie van Vandecasteele schijnbaar weinig grip op de zaak. Ook over de toestand van Vandecasteele en de omstandigheden waarin hij vastzit, is de informatie maar mondjesmaat beschikbaar.

LEES OOK. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is zeker: we halen Olivier Vandecasteele terug. Maar hoe dan?

Nathalie Vandecasteele, de zus van Olivier, had het woensdag in de Kamer over “een nachtmerrie die maar niet ophoudt”. “Een kind of broer zo zien lijden, dat is gewoon niet menselijk, niet leefbaar”, sprak ze. Vandecasteele had het onder meer over de omstandigheden van de detentie van haar broer. In de eerste twee maanden verbleef hij in een kelder met enkel een laken ter beschikking, en dus geen matras of stoel, vertelde ze. Ook vandaag zit hij onder de grond in een ruimte zonder daglicht. Sinds juli kan Vandecasteele wel een uurtje per dag naar buiten. Tijdens het laatste gesprek op kerstavond sprak Olivier over problemen met zijn gehoor, waarvoor hij medicatie zou hebben gekregen, klonk het.

“Volledig hulpeloos”

De familie staat “volledig hulpeloos”, zei Nathalie Vandecasteele ook, en slaagt er ondanks inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken amper in contact te leggen met hun broer en zoon. In de elf maanden sinds zijn arrestatie zijn er drie videogesprekken geweest en heeft de ngo-medewerker zeven consulaire bezoeken gekregen. “Aanvankelijk wilden we de diplomatie in alle discretie haar werk laten doen. Maar nu we begrijpen wat er nationaal en internationaal op het spel staat, moeten we iedereen wakkerschudden”, sprak ze.

Vandecasteele schetste ook kort de context waarin haar broer in Iran werd opgepakt. Hij werkte sinds 2015 voor een ngo, de Norwegian Refugee Council, die zich voornamelijk bekommert om Afghaanse vluchtelingen. Hij besloot na zekere tijd om terug te keren naar België, maar moest in februari 2022 nog even terug naar Iran om zijn zaken daar te regelen. Het ging onder meer over de opzeg van de huur van zijn appartement en het afsluiten van een bankrekening. In die week werd hij gearresteerd. “Hij was dus geen toerist”, vulde Olivier Van Steirtegem, een vriend van de hulpverlener, aan. “Hij was daar om professionele redenen.”

LEES OOK. Olivier Vandecasteele in Iran veroordeeld tot 74 zweepslagen: voeren ze die echt uit?

Alle diplomatieke middelen

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen zette dinsdag/gisteren unaniem het licht op groen voor een resolutie waarin wordt aangedrongen op de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele en de regering wordt aangespoord om daarvoor “alle diplomatieke middelen” in te zetten. Nathalie Vandecasteele noemde dat positief. “Maar we hebben een sterke, moedige daad nodig om Olivier vrij te krijgen.”

De Kamer stemde vorig jaar in met een controversieel verdrag met Iran dat een gevangenenruil mogelijk zou maken. Het Grondwettelijk Hof heeft die deal echter geschorst omdat de tekst de overbrenging toelaat van personen die veroordeeld zijn wegens het plegen van een terroristisch misdrijf. In casu zou het gaan om Assadolah Assadi, een Iraanse schijndiplomaat die in 2021 in ons land tot 20 jaar cel is veroordeeld voor zijn rol in het plannen van een verijdelde aanslag op een massameeting van Iraanse opposanten in Parijs.