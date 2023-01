Carrièreswitch voor Steven Spielberg? Regisseur wil ook voor tv werken

Een palmares vol wereldberoemde films, maar toch wil filmregisseur Steven Spielberg (76) in de herfst van zijn carrière het nog over een andere boeg gooien. In een podcast van acteurs Jason Bateman, Sean Hayes en Will Arnett onthult hij dat hij ooit een televisieserie gaat regisseren.

“Ik heb al lang de behoefte om eens iets in langere vorm te filmen”, aldus Spielberg. “Ik heb de voorbije jaren al verwoede pogingen gedaan om goede projecten binnen te halen, maar het is me tot nu toe nog niet gelukt. Als iemand me de reeks Mare of Easttown had gegeven, dan had ik die zeker gemaakt“, zegt hij verwijzend naar de serie met Kate Winslet in de hoofdrol.

Spielberg onthult dat hij al tien jaar geleden een televisieserie wou maken. “Ik was ervoor te vinden om van Lincoln een zes uur durende show te maken”, zegt hij over zijn Oscarwinnende film uit 2012. “Omdat ik aanvankelijk de financiën niet voor elkaar kon krijgen en niemand erin geloofde, is die serie er nooit gekomen.”

Helemaal onbekend is het televisiewereldje voor de filmmaker niet. Samen met Tom Hanks was Spielberg betrokken als producer bij series als Band of brothers.