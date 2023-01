“De maniak van Angarsk” wil naar het front: meest beruchte seriemoordenaar van Rusland solliciteert bij huurlingenleger Wagner

LEES OOK. Dit weten we al over Poetins nieuwe militaire plannen: heel ambitieus, maar hoe realistisch zijn ze?

De 58-jarige Popkov, een voormalige politieagent, werd op drie afzonderlijke processen tot meer dan twee keer levenslang veroordeeld voor de moord op 78 vrouwen. Al maakte de man mogelijk nog veel meer slachtoffers: de ordediensten zijn vrij zeker van 83 slachtoffers en één politiebron spreekt zelfs van een werkelijke dodentol “dichter bij de 200”. De moorden werden allemaal gepleegd tussen 1992 en 2010.

De “maniak van Angarsk” is zonder twijfel de meest beruchte seriemoordenaar van zijn land. Eerst lokte hij zijn slachtoffers, allemaal tussen de 18 en de 50 jaar, naar zijn politiewagen, om hen vervolgens te verkrachten en om het leven te brengen met bijlen, hamers, messen, schroevendraaiers en schoppen. Hij zag zichzelf als een “schoonmaker” die Angarsk (een stad in Siberië) wou “zuiveren” van de prostituees.

En nu wil hij vrijkomen.

En mogelijk zal hem dat nog lukken ook. Popkov heeft zelf op de Russische staatstelevisie verklaard dat hij graag lid zou worden van het beruchte Wagner-huurlingenleger. Het is al langer bekend dat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin een controversieel wervingsplan op poten heeft gezet om moordenaars, verkrachters en andere geharde criminelen te laten meestrijden aan het front in Oekraïne. Als ze zes maanden blijven vechten – en in leven blijven – krijgen ze dan gratie (of strafvermindering). In totaal zouden al ruim 40.000 gedetineerden voor de “optie” gekozen hebben en nu wil Popkov het dus ook proberen.

© AFP

“Oorlog is geen computerspel”

Als de interviewer van de Russische staatstelevisie hem naar zijn droom vraagt, antwoordt Popkov meteen: “In dienst treden bij het leger.” “Ik zou niet twijfelen om mee te vechten. Ik denk dat er momenteel ook nog vraag is naar mijn militaire profiel”, zo luidde het ook nog. Al is niet meteen duidelijk of hij daarmee zijn ervaring als politieman of als seriemoordenaar bedoelde. “Natuurlijk is de technologie nu wat moderner, met radiogolven en zo … Hoewel ik al tien jaar in de gevangenis zit, denk ik dat het niet zo moeilijk zal zijn om snel alles in te halen.”

Popkov gaf wel meteen toe dat hij misschien niet helemaal eerlijk was geweest. “Als ik zeg dat ik ernaar verlang om te gaan strijden, zou dat niet oprecht zijn. Oorlog is geen computerspel, dit zijn geen fictieboeken over superhelden. Ik ben er niet zeker van dat ik de frontlinie in de wintermaanden zou kunnen overleven. Voor mij is koude het ergste wat er is.”

Of de Wagner-militie zal ingaan op zijn “aanvraag”, is nog niet bekend.