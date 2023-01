Vriend die ex-renner Lieuwe Westra vond en probeerde te reanimeren: “Speculaties over zelfdoding zijn kort door de bocht”

Zaterdag overleed de Nederlandse ex-renner Lieuwe Westra op veertigjarige leeftijd. Hoewel zijn biograaf er meteen aan toevoegde dat het “voor zover bekend” niet om zelfdoding ging, bleven de speculaties daarrond leven. Het was bekend dat Westra worstelde met depressies. De vriend met wie Westra de jongste jaren veel tijd doorbracht, Eelke Winkel, ontkrachtte in de Nederlandse regiokrant NH Nieuws de piste dat Westra het leven moe was. “Het ging net beter met hem. Daags voor zijn overlijden had hij zich zelfs ingeschreven in de Kamer van Koophandel”, zegt hij.

Zowat een jaar geleden keerde de Nederlandse ex-profrenner Lieuwe Westra na zijn echtscheiding terug uit Spanje. Westra was een hardrijder die onder meer een etappe in Parijs-Nice achter zijn naam heeft staan en tweede werd in de Koers naar de Zon. Westra kende een moeilijke periode en kwam via gemeenschappelijke vrienden bij Eelke en Petra Winkel terecht. De bedoeling was om even op zijn plooi te komen, maar Westra bleef bij het koppel. Eelke en Lieuwe deelden een passie voor hardcore-muziek en de ex-renner sleutelde samen met zijn nieuwe vriend aan auto’s. Dat was ook het plan afgelopen zaterdag.

“Lieuwe wilde nog even wat slapen in de bus, dus ik begon alvast. Toen ik later naar buiten ging om wat uit de werkbus te pakken, zag ik hem tegen het hek liggen”, vertelt Eelke, die de hulpdiensten belde en zijn vriend probeerde te reanimeren, tevergeefs.

Westra worstelde met depressies, maar volgens zijn vriend ging het net beter met hem. “Qua depressie ging het met pieken en dalen, maar de periodes dat het goed ging, werden steeds langer. Hij werd over het algemeen blijer. Dat was het begin van het herstel. Ik weet wat er het laatste jaar is gebeurd in zijn leven. En ja: hij had het zwaar, zeker toen hij hier aankwam. Maar hij had ook al een huis gekocht en we hadden plannen voor de toekomst. Dat weten heel veel mensen niet. Dan vind ik het wel kort door de bocht om te zeggen: het is zelfdoding. Ik heb vernomen dat hij aan hartfalen is gestorven.”

Westra had zelfs weer toekomstplannen. Hij wilde zich op zelfstandige basis inzetten voor jongeren met mentale problemen. “Afgelopen vrijdag - een dag voor zijn overlijden - schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel. Hij was zo blij als een kind. ‘Nu kunnen we eindelijk beginnen’, zei hij. En dan was het een dag later een heel ander verhaal...”