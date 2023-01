Romantisch etentje op Valentijn? Bij deze Limburgse restaurants kan je nog een tafeltje reserveren

De Molen Grill in Genk

Vlak naast de Molenvijvers kan je in Genk dineren bij grillroom De Molen Grill. Ga je voor een filet pur, entrecôte of chateaubriand? Bovendien wordt er enkel op Haspengouws fruithout gegrild waardoor het vlees nog die speciale afwerking krijgt.

Molenstraat 81 in Genk. Info: www.demolen-genk.be

© Molen Grill

La Peña in Genk

In de Genkse Vennestraat ligt het Spaanse restaurant La Peña. Je geniet er van lekkere tapas en paella. Speciaal voor San Valentin serveren ze een viergangenmenu met vis of vlees. Prijs voor una cena romantica? 49,50 euro per persoon.

Vennestraat 98 in Genk. Info: www.lapenagenk.com

Partaasch in Genk

No love, no Partaasch en dus opent ook de Genkse gastrobar uitzonderlijk de deuren op de meest romantische dag van het jaar. Voor 65 euro per persoon geniet je van een vijfgangenmenu met onder meer noordzeevis, rib-eye a la plancha of coquilles van knolselder. Wil je liever toch à la carte eten? Dat is uiteraard ook geen probleem.

André Dumontlaan 67 in Genk. Info: www.partaasch.be

© RR

Het Cordaat in Hasselt

Ook op Valentijn kan je gezellig tafelen bij Het Cordaat op de Corda Campus. Het restaurant heeft een uitgebreide en gevarieerde kaart. Vlot en hip, dit is urban dining op gastronomisch niveau. Als wintersuggesties kan je ook wild bestellen zoals konijn, fazant of hert.

Kempische Steenweg 311 in Hasselt. Info: www.hetcordaat.be

© Het Cordaat

Goei Goesting in Hasselt

De Goei Goesting in Hasselt staat al bijna twintig jaar voor een degelijke brasseriekeuken met oog voor verfijning. Ook op Valentijn kan je er terecht voor de pure keuken: een beetje Frans, een beetje Belgisch, een beetje werelds, maar vooral zonder lieflafjes of tralala.

Zuivelmarkt 18 in Hasselt. Info: www.degoeigoesting.be

© Luc Daelemans

Gastrobar ‘t Genoegen in Hasselt

Gastrobar ‘t Genoegen is al decennialang een vaste waarde in het centrum van Hasselt. Rond Valentijn kan je er terecht op 11, 12, 13 en 14 februari voor een speciaal valentijnsmenu, dat binnenkort ook online verschijnt.

Raamstraat 3/Zuivelmarkt 8 in Hasselt. Info: www.gastrobartgenoegen.be

L’Art Brutal in Lanaken

In het mooie Oud-Rekem ligt restaurant L’Art Brutal verstopt, waar je compleet in art deco-stijl kan dineren. Je kan kiezen tussen drie formules: à la carte sharing plates, het driegangenmenu (39 euro) of het uitgebreide experiment-menu (54 euro). Mooi meegenomen: de wijnkaart met moderne klassiekers én natuurwijn.

Herenstraat 14 in Lanaken. Info: www.lab-restaurant.be

© RR

Barbacoa in Maasmechelen

Op 11, 12 (ook lunch), 13 en 14 februari (diner) kan je bij Barbacoa genieten van een valentijnsmenu met onder meer kalfshaas en Canadese kreeft. Daarvoor betaal je 79 euro per persoon.

Dokter Haubenlaan 69 in Maasmechelen. Info: www.barbacoamaasmechelen.be

© Luc Daelemans

Bistro 11 in Sint-Truiden

Bij Bistro 11 in hartje Sint-Truiden kan je op 10, 11, 12 en 13 februari zowel à la carte eten, alsook genieten van het bijzondere viergangenmenu. Op valentijnsdag zelf is enkel het menu te verkrijgen. Wat dacht je van varkenshaasje met mosterd-dragonsaus en amandelkroketjes? En huisbereide moelleux met rood fruit? Per persoon kost het menu 69 euro.

Minderbroedersstraat 11 in Sint-Truiden. Info: www.bistro11.be

Bistro ZUTT in Sint-Truiden

Bij Bistro ZUTT in Sint-Truiden zit je goed voor klassieke gerechten op gastronomisch niveau met een hedendaagse touch. Op 14 februari kan je genieten van het Haspengouw Menu (vanaf 40 euro) of het Bistro ZUTT Menu (vanaf 65 euro).

Plankstraat 12 in Sint-Truiden. Info: www.bistrozutt.be

Magis in Tongeren

Magis in Tongeren serveert op Valentijn uitsluitend het gelijknamige menu. Vanaf 93 euro per persoon geniet je van het Wagyu rund en zeebarbeel. Met het tussengerecht van langoustine inbegrepen betaal je 115 euro.

Hemelingenstraat 23 in Tongeren. Info: www.restaurantmagis.be