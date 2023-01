Auto in gracht in Maaseik: bierblikjes drijven door water en bestuurder is onder invloed

Op de Wurfeldermolenweg in Maaseik is dinsdagavond rond 18.45 uur een auto uit de bocht gegaan. Het voertuig belandde in de gracht. De 38-jarige bestuurder zat boven op zijn voertuig bij aankomst van de politie. De bierblikjes dreven door het water in de gracht. De man had te veel gedronken, zo bleek uit de ademtest. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en zijn auto werd getakeld.

maw