Billie Eilish wil straatverbod voor opdringerige fan

Dit keer gaat het om een man die niet alleen vaak in Eilish’ buurt wordt gesignaleerd, maar ook bij de woning van haar ouders. Daarnaast probeerde hij al meermaals in te breken. Het gaat om een 39-jarige man met psychische problemen. Hij zegt hopeloos verliefd te zijn op de Amerikaanse zangeres en wil haar ontmoeten om zijn liefde te verklaren.

Nadat vijf inbraakpogingen werd beslist om juridische stappen te ondernemen. Eilish vreest naar verluidt voor haar veiligheid en die van haar familie. Haar vader Patrick O’Connell zegt dat zijn dochter hem niet meer durft te bezoeken omdat ze vreest dat de stalker zou opdagen. In 2020 maakte Eilish al iets soortgelijks mee. Toen dwong ze een straatverbod van drie jaar af tegen een andere vermeende stalker, die herhaaldelijk bij haar huis in LA verscheen. Nadat haar adres was uitgelekt, moest Eilish zelfs beveiligingsagenten inhuren die in haar woonkamer sliepen.