Microsoft ontslaat 10.000 werknemers en maakt van AI een strategische prioriteit

Door het ontslag van 10.000 mensen zou iets minder dan 5 procent van de zowat 220.000 personeelsleden moeten vertrekken. De maker van besturingssysteem Windows waarschuwde al in oktober dat de cloudactiviteiten minder goed lopen dan in de afgelopen jaren. “Dit soort moeilijke keuzes moeten we maken om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden”, liet topman Satya Nadella woensdag aan het personeel weten.

Volgens Microsoft moet de ontslagronde de kosten verminderen, in tijden van economische onzekerheid. Het bedrijf ziet dat veel van zijn klanten voorzichtiger worden, nu delen van de wereld in recessie gaan.

CEO Satya Nadella van Microsoft. — © Getty Images

Het bedrijf volgt hiermee het voorbeeld van andere Amerikaanse techreuzen die de afgelopen maanden duizenden medewerkers op straat hebben gezet. Zo verdwijnen er bij Amazon 18.000 banen. Meta, het moederbedrijf van Facebook, schrapte 11.000 jobs en als nieuwe eigenaar van Twitter stuurde Elon Musk de helft van het personeel de laan uit. Softwareproducent Salesforce kondigde aan met 8000 mensen minder verder te willen.

Microsoft had zich tot dusver beperkt tot kleinere ingrepen. CEO Satya Nadella raamt de kosten van de herstructurering en ontslagvergoedingen op ongeveer 1,2 miljard dollar, schrijft de Amerikaanse krant New York Times. De nieuwe ontslagen zouden vooral hr- en ingenieursfuncties treffen. Het gaat om de grootste ontslagronde bij Microsoft in acht jaar tijd, nadat het bedrijf in 2014 en 2015 ongeveer 25.000 banen schrapte.

De meest recente ontslagrondes bij het techbedrijf waren in juli en oktober van 2022. Toen werden vooral vacatures ingetrokken en werd er een aanwervingsstop ingevoerd.

De aankondiging komt in de aanloop naar de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers van volgende week.