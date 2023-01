Caleb Ewan is nog steeds gelukkig bij Lotto-Dstny en komt na rotjaar weer boven water: “De ploeg doet bijna alles wat ik vraag”

Op het nationaal Australisch kampioenschap haalde hij op een zwaar parcours net niet de finale. Zaterdag won hij meteen een criterium in Adelaide. En in de eerste rit van de Tour Down Under moest hij gisteren alleen Phil Bauhaus laten voorgaan. Na het rotjaar 2022 komt Caleb Ewan in de eerste wielerdagen van 2023 weer boven water. Hoog tijd. “Ik moet beter doen dan vorig jaar”, beseft de Australische sprinter van Lotto-Dstny.