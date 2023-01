Guido Clissen in oktober 2022 bij het portret dat Mies Cosemans van hem maakte. — © Raymond Lemmens

Hasselt/Houthalen-Helchteren

Zondag 15 januari is Guido Clissen (63) overleden. Drie maanden geleden vertelde hij in Het Belang van Limburg over de zware ziektes die hem troffen - “kankermagneet”, noemde Guido zich toen - en de armoede die hij kende. Maar hij bleef positief ingesteld.