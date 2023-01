Ook Philippe Gilbert investeert in Belgisch schakelsysteem en wordt ambassadeur

Philippe Gilbert (40) heeft een eerste job na het stopzetten van zijn wielercarrière beet, zo’n drie maanden geleden na Parijs-Tours. Na Tom Boonen wordt ook Gilbert ingeschakeld als ambassadeur voor het Belgisch schakelsysteem Classified. En net als Boonen kwam hij ook aan boord als investeerder. “Het is de toekomst van het wielrennen”, zegt de jonggepensioneerde Waalse renner.

Classified is een Belgische uitvinding en wordt geproduceerd in Turnhout. Het draadloos elektronisch schakelsysteem maakt een voordérailleur overbodig door een systeem in de naaf.

Ex-renner Tom Boonen investeerde in de technologie en is ook ambassadeur van het merk. Daarin wordt hij nu bijgestaan door Gilbert, die op zaterdag 21 februari om 16 uur officieel zal voorgesteld worden aan de Classified-stand op de fietsbeurs Vélofollies.