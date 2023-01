Drugsonderzoek in Sint-Truiden: twee twintigers aangehouden

In het drugsonderzoek in Sint-Truiden heeft de onderzoeksrechter twee mannen van 24 en 25 jaar oud aangehouden. Ze zitten in de gevangenis op verdenking van drugshandel. Dinsdag vielen de speurders op tien adressen binnen. Op drie plaatsen werd een cannabisplantage aangetroffen.

De plantages werden onder meer gevonden in een pand op de Hasseltsesteenweg en op een verdieping in de Prins Albertlaan. Het totaal aantal wietplanten overschrijdt de tweeduizend. De civiele bescherming kwam voor de vernietiging van de hennep.

Tijdens de drugsactie werden zeven verdachte gearresteerd, onder wie drie personen die illegaal in ons land verblijven. Twee mannen van 24 en 25 jaar oud werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste het duo onder aanhoudingsmandaat.

Het onderzoek naar de drugshandel in de fruitstad wordt voortgezet.

(jcr/maw)

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.