Napraten met Matteo Simoni over ‘Zillion’? Daarvoor moet je in Hasselt zijn

Hasselt

Nog niet in de cinema geraakt om Zillion te zien? Of zag je de prent over de megadiscotheek wel al, maar wil je hem graag nog een tweede keer zien om nadien met Matteo Simoni gezellig na te praten? Dan moet je dinsdag in Cinema ZED in Hasselt zijn. Na de filmvoorstelling van 20 uur komt de Hasseltse acteur langs om te vertellen hoe hij zich voorbereidde op de rol van Dennis Black Magic. En je krijgt ook de kans om zelf vragen te stellen. Een kaartje kost elf euro. (nco)

Op dinsdag 24/01 om 20 uur in Cinema ZED Hasselt. Tickets en info: cinemazed.be