Steven Defour verlaat ‘zijn’ Sclessin zonder punten: “We hadden te veel afval in ons spel”

We kregen een zichtbaar teleurgestelde Steven Defour te zien na de nederlaag tegen Standard. “De intensiteit was niet goed”, zuchtte de trainer van KV Mechelen. “We probeerden dat in de loop van de match te veranderen en we creëerden ook een paar kansjes. Maar uiteindelijk was het vandaag te weinig bij ons. We wilden wel voetballen, maar we hadden te veel afval in ons spel. Standard toonde ook meer mentaliteit om de nul te houden.”