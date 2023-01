Jonas De Roeck eerlijk over penaltyfase: “Eerste doelpunt was geen strafschop”

Na een spektakelpot in ’t Kuipje moest een sterk Westerlo uiteindelijk toch het onderspit delven tegen leider KRC Genk. “We creëerden kansen tegen een van de beste teams en verdedigingen uit de Belgische competitie. In de eerste helft kregen we drie goede kansen, maar scoren we niet. Hun eerste kans was meteen raak. Daarbij zie je dat ze vanuit verschillende posities gevaarlijk kunnen zijn. Het tweede doelpunt was jammer voor Tagir, die verder een goede wedstrijd speelde. Zuur voor hem en ons.”

Cadeautje

Na de 0-2 achterstand knokte Westerlo terug. “We konden na de rust bij de pakken blijven zitten, maar dat deden we niet”, vervolgt De Roeck. “We bleven goed voetballen. Ons eerste doelpunt, de strafschop, is eerlijk gezegd geen penalty. Ik zou als coach ook zot worden. Dat was een cadeau voor ons. Het tweede doelpunt ging er mooi in. De tweede strafschop, was dat een clear error of niet? Ik vond die tweede beslissing veel erger dan de eerste. Jammer genoeg kwam Genk er daarna nog over na enkele individuele fouten, maar mijn team heeft gestreden en goed gespeeld tegen deze leider.”