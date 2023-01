Reacties Standard-publiek laten Defour koud, Deila vindt Vanheusden “goede speler”

LEES OOK. Standard ontwaakt uit zijn winterslaap tegen Defour met zege tegen KV Mechelen

“Ik heb er niks op aan te merken”, behield Defour achteraf zijn cool. “De supporters verzorgden de sfeer, zoals altijd. Of ik gehoord heb wat ze zongen? Nee, ik was iets te hard bezig met het coachen van mijn team. Ach, ze doen maar.”

Zijn collega Ronny Deila kon na vijf competitiewedstrijden eindelijk nog eens uitpakken met zijn Ronny Roar na de wedstrijd. “In een tactische match als deze is de winnaar vaak de eerste ploeg die scoort. Gelukkig waren wij dat.”

Deila kan nog eens uitpakken met de Ronny Roar. — © BELGA

Vanheusden

Deila gunde zijn aanvoerder Noë Dussenne op het einde een publiekswissel in wat wellicht zijn laatste wedstrijd op Sclessin was. “Of het zijn afscheid was? Misschien. We zullen zien wat er gebeurt in de komende dagen. Hij heeft opties om ergens anders te tekenen en we willen hem die kans geven.”

Gevraagd naar de interesse in Zinho Vanheusden was de Noorse coach karig met zijn commentaar. “Ik heb zijn naam horen vallen. We weten dat hij een goede speler is, maar we hebben nog geen beslissingen genomen.”