Internationaal toerisme herstelt zich na coronacrisis

Het internationale toerisme lijkt zich te herstellen na de coronacrisis. Afgelopen jaar is het aantal toeristen wereldwijd verdubbeld en in 2023 zou het niveau van voor de coronacrisis opnieuw worden benaderd. Dat zegt de Wereldorganisatie voor Toerisme.

Volgens het VN-agentschap werden het voorbije jaar 900 miljoen aankomsten van internationale toeristen geteld. Dat is wel nog steeds beduidend minder dan het niveau van voor de pandemie.

Dit jaar zou er evenwel een versnelling volgen, in het bijzonder door het wegvallen van reisbeperkingen in China, nadat Peking drie jaar lang een erg strikt coronabeleid hanteerde. Het aantal internationale toeristen zou zo op 80 à 95 procent van het aantal in 2019 belanden, afhankelijk van het herstel in Azië en de evolutie van de oorlog in Oekraïne.