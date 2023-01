Oudste persoon ter wereld overleden op 118-jarige leeftijd

In Toulon, een stadje in het zuiden van Frankrijk, is de oudste persoon ter wereld overleden. Lucile Randon, beter bekend als zuster André, liet vanmorgen het leven tijdens haar slaap op 118-jarige leeftijd. Ze leefde als zuster in het bejaardentehuis Sainte-Catherine-Labouré aan de rand van de kuststad.

“Ze is overleden om 2 uur in de ochtend. Er is een groot verdriet, maar ze wou het, het was haar verlangen om weer bij haar geliefde broer te zijn. Voor haar is het een bevrijding”, aldus David Tavella, die verantwoordelijk is voor de communicatie voor het rusthuis waar ze verbleef.

Randon werd geboren in 1904 in Ales. Ze overleefde twee wereldoorlogen en 18 presidenten. Sinds april was ze officieel de oudste persoon ter wereld.

Toulon rouwt om haar wereldrecordhoudster. Hubert Falco, burgemeester van de stad, uitte al zijn “enorm verdriet” en zijn “emotie” op Twitter.

Maria Branyas Morera neemt de fakkel van nestor van de wereld nu over. De Amerikaanse is 115 lentes en 319 dagen jong en woont momenteel in Spanje.