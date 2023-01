Wouter Vrancken: “Strafschop was een cadeau”

Een winnende coach is een tevreden coach. Ook al zag hij zijn team te plat uit de kleedkamer komen, toch hield Wouter Vrancken vanzelfsprekend een goed gevoel over aan de 2-3-zege. “Maar die strafschop voor Westerlo was een cadeau.”

“We wisten op voorhand dat deze verplaatsing moeilijk zou zijn”, opende Vrancken zijn persbabbel. “Achteraf gezien hou ik er een positief gevoel over omdat we winnen na een tumultueuze wedstrijd. We kwamen 0-2 voor, maar moesten meer rust aan de bal hebben.”

“Na de pauze kwamen we te plat uit de kleedkamer, terwijl Westerlo met meer energie op het veld stond. In twee dolle minuten maakten ze gelijk. Eerst was er een strafschop die er geen was. Daarna, bij de hoekschop, stonden we niet goed en kon Van den Keybus vrijstaand op doel trappen.”

© Dick Demey

“Na de 2-2 hebben we weerbaarheid getoond. We voerden enkele wissels door en de invallers gaven het team opnieuw energie. We zijn blijven strijden. Dat is ook een kwaliteit. Anders win je deze wedstrijd hier niet tegen een goed en positief voetballend team met een duidelijk idee.”

Wat de strafschopfases betrof, was Vrancken duidelijk. “Het was twee keer geen strafschop. De eerste was een duidelijke cadeau van de scheidsrechter. Bij de tweede waren we ook verbaasd dat hij floot, maar gelukkig zag je op de beelden dat het geen penalty was en greep de VAR in.”