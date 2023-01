“Vandaag blijft het lange tijd droog, vanavond kans op neerslag”

Vandaag blijft het overal in Limburg tot laat op de dag droog. De dag gaat van start met flink negatieve temperaturen. Overdag zal het kwik dankzij zonnige perioden oplopen naar een maximum tussen +3 en +4°C. In de schaduw zullen de grassprietjes wit berijpt blijven vanwege de lage luchtvochtigheid.

De wind wakkert aan van 1 tot 2 Beaufort in de ochtend naar 3 tot 4 Beaufort in de namiddag. Laat op de avond en in de nacht naar donderdag is er kans op regen, smeltende sneeuw of sneeuw.

In de loop van de dag zal pas duidelijk worden of Limburg donderdagochtend ontwaakt in een witte wereld.

De temperatuur schommelt vanwege wolken veelal net boven het vriespunt maar zou door talrijke sneeuwvlokken mee richting 0°C kunnen worden genomen. In dat geval kan er dus ook een sneeuwlaag ontstaan. Bij een lage neerslagintensiteit kan er regen of motregen vallen.

