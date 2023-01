Antwerp-spelers De Laet, Stengs en Janssen zien Giants de maat nemen van Bergen: Elite Gold zo goed als zeker

Zesde opeenvolgende zege voor Telenet Giants Antwerp in de uitgestelde wedstrijd in de Lotto Arena en tegen Bergen. Met 9 op 13 fonkelen de Giants meteen op de tweede plaats en zijn ze bijna zeker van een stek in de top-5 na de Belgische fase en dus in de Elite Gold. Vrijdag en volgende week woensdag kampen de Sinjoren tegen Luik voor een stek in de finale van de Beker van België. “Na een slechte eerste helft hebben we gelukkig tegen een sterk Bergen in de tweede helft orde op zaken gesteld. Elite Gold? We zien wel, alle focus nu op de Cup,” knipoogde coach Ivica Skelin van de Sinjoren.

Telenet Giants Antwerp kreeg onder meer de support van het trio R. Antwerp FC spelers als Ritchie De Laet , Vincent Janssen en Calvin Stengs. Dat resulteerde echter niet in een schitterende start van de Giants. De Sinjoren acteerden in de beginfase inspiratieloos en keken snel tegen een 2-9 en 4-15 achterstand aan. Met een 11-0 tussenspurt, getekend Thijs De Ridder, Jean-Marc Mwema en Brandon Anderson, was de aansluiting bij 15-15 wel een feit. Bergen begon wel het tweede schuifje met een 15-17 voorsprong en de Giants scoorden in de eerste vijf minuten van dat tweede kwart vijf minuten niet. De Henegouwers profiteerden dan ook naar een 15-25 bonus. Moeizaam maar collectief reageerden de Giants weer naar een 27-27 tussenstand. Charlie Moore driepunterde Bergen on the buzzer van de eerste helft naar een verdiende 29-35 tussenstand.

Telenet Giants Antwerp kwam wel scherp uit de kleedkamer en met Brandon Anderson als guard in de basisvijf. Anderson bedankte voor het vertrouwen en was de inspirator van de 11-0 tussenspurt van de Giants: 40-35. De Metropoolploeg was gelanceerd en drukte met bommen van de weer energieke Spencer Butterfield en na 46-41 door naar een 57-50 bonus. De ploeg van coach Ivica Skelin won het derde kwart met een 28-15 score. In het laatste schuifje maakte Bergen nog weinig klaar. De defense van Telenet Giants Antwerp stond er weer, de slordigheden werden achterwege gelaten en via Roby Rogiers, Spencer Butterfield en Thijs De Ridder ging het snel naar een beslissende Antwerpse voorsprong in het slotkwart: 63-52 en 68-55. Ivan Marinkovic nette de twinitger (77-57) en de zesde Antwerpse winst lag meteen in een definitieve plooi.

Telenet Giants Antwerp-Bergen 79-62

Kwarts: 15-17, 14-18, 28-15, 22-12

Telenet Giants Antwerp: Anderson 15, Smout 0, Bradford 7, D’Espallier 0, De Ridder 9, Marinkovic 10, Rogiers 10, Butterfield 15, Mwema 6, Upshaw 7

Bergen: Moore 11, Neri 0, Harris 0, Vrabac 15, Mintogo 11, Mortant 3, Braxton 4, Gavrilovic 5, Zubac 13