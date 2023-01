Standard ontwaakt uit zijn winterslaap tegen Defour met zege tegen KV Mechelen

De wansmakelijke spandoeken bleven achterwege. De eerste passage van Steven Defour als coach op het oude Luikse nest ging haast onopgemerkt voorbij. Sclessin was dan ook maar half volgelopen voor het bezoek van Malinwa. Midweekvoetbal wordt niet gesmaakt in Luik, dát werd voor de aftrap wel duidelijk gemaakt met een spandoek.

Toen hij op de korrel werd genomen door het thuispubliek bleef Steven Defour er rustig onder. — © BELGA

De thuisblijvers kregen geen ongelijk. Toch zeker niet voor de rust. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, zonder voor veel doelgevaar te zorgen. Een gevaarlijke poging van Schoofs werd afgeblokt door Laifis en aan de overkant kruiste Zinckernagel zijn schot naast de verste paal. Halfweg een weinig hoogstaande eerste helft warmde het thuispubliek zich dan maar op door Defour toch maar op de korrel te nemen. De voormalige aanvoerder van de Rouches bleef er stoïcijns onder, het is ooit anders geweest.

Vlak voor de rust moet hij toch eens stevig gevloekt hebben. Een vrije trap van Zinckernagel werd eerst nog weggewerkt, maar dan opnieuw voor doel gebracht door Bokadi op het hoofd van Laifis, die Coucke kansloos liet (1-0). Een goedmakertje van de Cyprioot voor zijn gigantische misser in het slot van de Luikse derby afgelopen zaterdag.

Laifis bracht Standard op slag van rust op voorsprong. — © BELGA

Schoofs op de lat, Ohio maakt het af

KV Mechelen had zijn laatste vijf duels tegen Standard allemaal gewonnen, maar zonder Wouter Vrancken blijkt dat toch een pak moeilijker te zijn. De bezoekers slaagden er ook na de pauze niet in om de Luikse verdediging onder druk te zetten, laat staan een kans te creëren. Halfweg de tweede helft kwam de gelijkmaker toch bijna uit de lucht vallen. Schoofs mocht aanleggen van buiten de zestien, maar de Truienaar zag zijn geweldige krul uiteenspatten op de lat. Pas in de slotfase werd Bodart voor de eerste keer echt aan het werk gezet. De ingevallen Mrabti knalde vanuit een scherpe hoek op de Luikse doelman.

Ohio stelde de Luikse zege veilig. — © BELGA

Kort daarna maakte Standard het af op de counter. Zinckernagel stuurde de ingevallen Ohio weg, die Lavalée op snelheid pakte en Coucke voor de tweede keer het nakijken gaf. Bodart moest op het einde nog alles uit de kast halen om zijn clean sheet te vrijwaren op een knal van Engvall, maar echt in gevaar kwam de Luikse zege niet meer. Standard pakt zo zijn eerste zege sinds speeldag 15 en nestelt zich wat comfortabeler in de top acht.