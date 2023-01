Ook flaterende ref Boucaut kan leider Genk niet afstoppen tijdens bewogen avond in ’t Kuipje

Met een derde op zege op rij tegen Westerlo (2-3) blijft KRC Genk heersen in de Jupiler Pro League. Het werd een bewogen avond in ’t Kuipje, waar ref Boucaut de hoofdrol opeiste. Maar ook hij kon de leider niet afstoppen.

Net zoals tegen Zulte Waregem nam Wouter Vrancken door het tekort aan rust tussen twee wedstrijden het zekere voor het onzekere. Na El Khannouss en Onuachu, die in ’t Kuipje terugkeerden in de basis, was het nu de beurt aan aanvoerder Heynen, Arteaga en Trésor om even te verpozen.

Surprise van de chef

Zo wijzigde de Genkse coach zijn ploeg op vijf plaatsen, op het middenveld kreeg Aziz Ouattara zijn eerste basisplaats van het seizoen.

Ouatarra opende de scoren bij zijn eerste basisplaats dit seizoen. — © Dick Demey

Een surprise van de chef, die al na amper zes minuten fantastisch uitpakte. De eerste aanval van een aarzelend gestarte wedstrijd leidde meteen tot de 0-1. Een heerlijke combinatie uit het Vrancken-handboek, met de opening van Castro, de doorsteekpass van Munoz en voorzet van Paintsil, werd aan de eerste paal door de doorgespurte Ouattara binnengekopt. Overhoeks en in duikvlucht, het eerste doelpunt in Genkse loondienst voor de 22-jarige Ivoriaan werd een juweeltje.

Paintsil straft blunder af

De blitzstart kon niet verdoezelen dat de fel gewijzigde bezoekers een moeilijk eerste kwart van de wedstrijd kenden. De leider leed te veel balverlies om de match in handen te kunnen pakken. Het leidde tot enkele Westelse hoekschoppen en een prima kans voor Foster, die met links niet voorbij een opnieuw alerte Vandevoordt geraakte.

De pijlsnelle Paintsil zat tussen de terugkopbal van Tagir op Bolat. — © Dick Demey

Halfweg de eerste helft vormde een volgende knappe actie van de Genkse doelman de aanzet tot de op dat moment gevleide 0-2. Vandevoordt verwerkte een vervelende terugspeelbal van McKenzie met een opwippertje en verre volley over de middellijn. Daar misrekende Tagir zich met een te korte terugkopbal op Bolat. Spek voor de hongerige bek van de pijlsnelle Paintsil, die rustig afwerkte en na zijn negende assist ook al zijn zevende doelpunt van het seizoen meepikte.

Cadeau van Boucaut

De comfortabele dubbele bonus verdween na rust als sneeuw voor de zon. De thuisploeg nam dankbaar gebruik van een stevige zet in de rug van de scheidsrechter. Boucaut deed Westerlo een penalty cadeau voor een vederlichte duw van Cuesta aan Van den Keybus. De Cuyper nam het geschenk dankbaar in ontvangst (1-2), waarna het als vanouds ging spoken in ’t Kuipje. Van den Keybus nam de eerstvolgende afgeweerde hoekschop vol op de slof en uit het niets hingen de bordjes gelijk: 2-2.

De Cuyper pakte het cadeau van Boucaut uit. — © BELGA

Heerlijke omhaal van Munoz

De leider reageerde als door een wesp gestoken. En sloeg, nadat Vandevoordt nog een kopbal van ex-ploegmaat Seigers onschadelijk had gemaakt, prompt terug. Eens te meer kroop Paintsil, na wat eerst een mislukte hoekschopvariant leek, in de rol van aangever. Als een volleerde spits scoorde Munoz meteen heerlijke omhaal met links: 2-3.

© Dick Demey

De derde Genkse goal temperde de Westelse furie, alleen scheidsrechter Boucaut maakte het nog even spannend in de slotfase. Nadat Dierickx in de Genkse rechthoek Hrosovsky aantrapte, legde hij de bal... op de stip. Maar de VAR riep de flaterende ref tot de orde, zodat leider Genk blijft winnen en zijn voorsprong op enige achtervolger Union voorlopig weer uitbouwt tot tien punten.

WESTERLO: Bolat - Jordanov, Seigers Neustädter, Tagir, De Cuyper - Van den Keybus, Madsen, Fixelles - Vetokele, Foster.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Preciado – Ouattara, Hrosovsky – Paintsil, El Khannouss, Castro – Onuachu.

VERVANGINGEN: 62’ El Khannouss en Castro door Trésor en Sor, 68’ Vetokele door Nene, 73’ Ouattara door Heynen, Jordanov door Dierckx en Fixelles door Van Eeno, 90’ Paintsil door Samatta, 92’ Seigers door Vaesen.

DOELPUNTEN: 7’ Ouattara 0-1, 24’ Paintsil 0-2, 53’ De Cuyper 1-2, 56’ Van den Keybus 2-2, 64’ Munoz 2-3.

STRAFSCHOPPEN: 53’ De Cuyper (omgezet).

GELE KAARTEN: 49’ Jordanov (late tackle), 77’ Seigers (trekfout), 93’ De Cuyper (protest).

TOESCHOUWERS: 5.000.

SCHEIDSRECHTER: Alexandre Boucaut.