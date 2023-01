Gaan Limburgse zaken in op voorstellen van influencers? “Wekelijks aanvragen, en we spelen daarop in”

Maasmechelen/Dilsen-Stokkem/Hasselt/Antwerpen

De Loonse B&B en sauna De Verborgen Parel klaagde onlangs in Het Belang van Limburg over het toenemend aantal influencers die vragen om een gratis overnachting. Krijgen andere grote namen in Limburg hier ook mee te maken? We vroegen het aan Maasmechelen Village, restaurant Lento en restaurant en beach Terland: “We hebben anti-reclame moeten maken omdat er te veel bezoekers kwamen”