Na het bezoekje van Wouter Vrancken aan Burnley: Vincent Kompany duikt op in Het Kuipje, om spits te scouten

Een opvallende aanwezige in Het Kuipje. Niemand minder dan Vincent Kompany zit in de tribune voor de partij tussen Westerlo en Genk.

Het gaat Kompany momenteel voor de wind. Hij staat met Burnley aan kop in de Championship met 59 punten uit 27 wedstrijden. Dat zijn er vijf meer dan Sheffield United en al zestien meer dan Watford. Promotie naar de Premier League komt dus steeds dichterbij.

Zaterdag wonnen de Clarets nog met 1-0 van Coventry en vrijdag spelen Kompany en co tegen West Brom, maar tussendoor vond onze landgenoot de tijd om af te zakken naar Westerlo. Met naast hem onder anderen Craig Bellamy, zijn assistent.

Kompany bracht zo een bezoekje aan z’n vriend Wouter Vrancken. Beide heren bouwden de voorbije jaren een goeie band op en in december ging de coach van Genk nog naar Burnley kijken. Maar Kompany was ook op Westerlo om Lyle Foster te scouten. Burnley deed al een bod van meer dan vijf miljoen euro op de Zuid-Afrikaanse spits, maar dat legden de Kemphanen naast zich neer. Afwachten of Westerlo en Burnley er de komende weken alsnog uit geraken.

