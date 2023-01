Wat is er aan de hand met Ilias Sebaoui? “Het contrast met vorig seizoen is veel te groot”

Ilias Sebaoui was vorig jaar een zeldzaam lichtpuntje bij Beerschot. Dit seizoen zit hij nog maar aan vijf basisplaatsen. — © BELGA

Antwerpen

Vorig seizoen brak Ilias Sebaoui door in het eerste elftal van Beerschot. Hij werd zelfs regelmatig bewierookt in ‘Extra time’. AA Gent en KV Mechelen hengelden nadrukkelijk naar zijn diensten, maar Beerschot hield tot op de slotdag van de mercato het been stijf. Dit seizoen loopt het veel moeizamer voor de 21-jarige Kontichnaar. Wij vroegen aan ex-coach Greg Vanderidt wat er scheelt.