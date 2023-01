Aaron Carter vermoedelijk overleden aan overdosis

De familie van Aaron Carter gaat ervan uit dat de zanger begin november om het leven is gekomen door een overdosis drugs. Verdrinking is door de lijkschouwer uitgesloten omdat er geen water in de longen van Carter is gevonden, meldt TMZ.

Carter werd op 5 november dood gevonden in zijn bad in zijn woning in Lancaster. Hij worstelde al enige tijd met verslavingen en depressies. Op de overlijdensakte die eerder werd vrijgegeven stond geen doodsoorzaak.

Melanie Martin, de moeder van Carters kind, en Carters eigen moeder wachten nog op het toxicologisch rapport. De twee verwachten dat hun theorie van een overdosis daarin bevestigd wordt. De familie van Aaron Carter liet eerder weten er zeker van te zijn dat de artiest niet met opzet is gestorven. Volgens de familie had hij “veel om naar uit te kijken” en ging het goed met hem vlak voor zijn overlijden.

© EPA-EFE

De buren van Aaron zouden nog hebben geprobeerd de zanger te redden. De man, die werkzaam is als persfotograaf, vertelde aan The Sun dat hij op zijn politiescanner een oproep had gehoord dat er een man in een badkuip was aangetroffen die niet meer reageerde.

Hij stuurde daarop zijn vrouw, die verpleegster is, naar Carters huis in de hoop hem te kunnen redden met behulp van haar defibrillator. “We bonsden op de deur. Een vrouw deed open en ze schreeuwde dat hij dood is. Ze wilde ons niet binnenlaten, omdat ze de politie al had gebeld.” Toen de politie en ambulance aankwamen, bleek Aaron inderdaad al overleden.