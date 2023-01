Drie Europarlementsleden dingen naar vicevoorzitterschap na afzetting Eva Kaili wegens Qatargate

Het Europees Parlement stemt woensdagmiddag over de aanstelling van een nieuwe vicevoorzitter. Die moet de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili opvolgen, die op 13 december uit haar functie ontheven werd omdat ze door het Belgisch gerecht aangehouden is in het kader van het onderzoek naar corruptie door landen als Qatar en Marokko. Drie kandidaten dienen zich aan voor de job.