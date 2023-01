Woonzorgcentrum Karen van groep Korian sluit deuren: “We sluiten preventief om situatie zoals in Hoeselt te vermijden”

Beringen

Het woonzorgcentrum Karen in Koersel (Beringen) sluit op 17 april definitief de deuren. Dat liet de directie dinsdag weten via een schrijven aan de bewoners en hun familie. “De noodzaak tot hoge investeringen in het gebouw om de activiteiten op een kwalitatieve manier te kunnen verderzetten heeft ons jammer genoeg doen beslissen om de activiteiten in woonzorgcentrum Karen stop te zetten”, klinkt het in de brief.