Lula ontslaat 40 militairen die presidentieel paleis bewaakten bij bestorming

Het gaat om militairen die het paleis Alvorada beveiligden, de officiële residentie van Lula die op ongeveer vier kilometer van zijn werkplek Planalto, het parlement en het hooggerechtshof ligt. Die laatste drie gebouwen werden op 8 januari bestormd door aanhangers van voormalig president Jair Bolsonaro na de aanstelling van Lula als president.

Lula beloofde donderdag al een grondig onderzoek naar het betrokken personeel. Hij meent dat de opstandelingen Planalto enkel konden betreden doordat ze hulp kregen van binnenuit.

© AP

Tijdens de inval werden infrastructuur maar ook meubelen en kunstwerken die behoren tot het nationaal patrimonium vernield. De indringers spoten graffiti waarin werd opgeroepen tot een militaire staatsgreep.

© AFP

“Ik ben ervan overtuigd dat de deur van het paleis van Planalto werd geopend zodat mensen konden binnenkomen, want geen enkele deur werd vernield”, aldus Lula. “Dat betekent dat iemand hen de toegang heeft vergemakkelijkt.”

© AFP

De Braziliaanse autoriteiten hebben maandag de beveiliging rond de machtscentra in Brasilia versterkt. Het aantal agenten en militairen in de buurt van Planalto, het parlement en het hooggerechtshof is gestegen van 248 naar 500.