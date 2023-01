De CLB’s kregen vorig schooljaar bijna 3.000 pestgevallen op hun bord. In extreme gevallen dienen ouders een klacht in bij de politie, maar die zaken komen zelden voor de jeugdrechtbank. “Wanneer er zelfdoding in het spel is, is het heel moeilijk om te bewijzen dat de pesterijen daar de oorzaak van zijn”, zegt advocaat Jan De Winter.