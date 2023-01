Auto vliegt in brand tijdens rit in Hoeselt

In de Gansterenstraat in Hoeselt is dinsdag rond 19.45 uur een auto uitgebrand. De Citroën begon te branden tijdens het rijden. Een achterligger claxonneerde om de bestuurster te verwittigen. De vrouw kon net op tijd uit de auto stappen.

De vrouw reed richting Tongeren op de Tongersesteenweg in Hoeselt. De achterligger merkte een gloed op onder de Citroën. De bestuurder claxonneerde waarop de auto een zijstraat inreed, de Gansterenstraat. De vrouw stapte uit om te kijken wat er aan hand was. Net op dat moment sloegen de vlammen al van onder de motorkap omhoog.

© Tom Palmaers

De brandweer heeft de auto geblust maar het voertuig is verloren. De dieselauto was in december nog op onderhoud geweest. De oorzaak van de brand is niet bekend. Niemand raakte gewond.

(maw)